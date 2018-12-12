СМИ: Стрелок из Страсбурга был в списке подозреваемых в терроризме

По информации французских журналистов, семь лет назад его приговорили к двум годам тюрьмы за вооружённое нападение.

Преступника, который устроил стрельбу на ярмарке в Страсбурге, ранее должны были задержать по подозрению в причастности к убийству, но полицейский наряд не застал его дома.

По данным телеканала Бэ-эф-эм, он был занесён в список подозреваемых в терроризме. Утром во вторник, 11 декабря, полицейский наряд приехал к нему домой, чтобы задержать его, однако подозреваемого не было на месте.

Сообщается, что преступником является 29-летний уроженец Страсбурга. По информации местного издания Dernieres nouvelles d'Alsace, в 2011 году он был судим за вооружённое нападение в торговом центре: в ходе потасовки он ранил в лицо 16-летнего подростка. Как пишут некоторые французские СМИ, мужчину зовут Шериф.

Напомним, во вторник, 11 декабря, неизвестный устроил стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге. В ходе неё два человека погибли, 11 получили ранения.