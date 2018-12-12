Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты на несуществующие рейсы в Китай

Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны компании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Росавиации.

Выяснилось, что "Жемчужная река" продавала клиентам в составе турпакета перелёт авиакомпанией Pegas Fly из Хайкоу в Жуковский на 8 декабря. При этом представители перевозчика объяснили Росавиации, что прекратили летать в Хайкоу ещё 26 ноября.

— По сути, это фальсификация документа о воздушной перевозке. Компания ввела в заблуждение туристов, нарушила закон о туристской деятельности и отправила туристов на остров Хайнань заведомо без обратного билета, — отметили в ведомстве.

Ведомство проинформировало о сложившейся ситуации Ростуризм.

Российский Следственный комитет расследует уголовное дело против турфирмы, из-за которой россияне не могут вылететь из Китая. Речь идёт о фирме Travel Designers, которая представляет в России международную туристическую компанию "Жемчужная река".