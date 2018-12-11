СК возбудил дело против турфирмы, чьи клиенты не могут вылететь из Китая

Из-за долгов организации российские туристы уже несколько дней ждут вылета с острова Хайнань.

Российский Следственный комитет расследует уголовное дело против турфирмы, из-за которой россияне не могут вылететь из Китая, пишет ТАСС. Руководство организации подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Сообщается, что речь идёт о фирме Travel Designers, которая представляет в России международную туристическую компанию "Жемчужная река".

По данным следствия, организация получила от граждан более 1 млн рублей, однако не выполнила свои обязательства.

Как ранее писал Лайф, авиакомпания "ИрАэро" прекратила полёты между островом Хайнань и Россией из-за долгов туроператора. Из-за этого на родину не смогли вылететь 1,5 тысячи россиян.

По данным Ростуризма, российские пассажиры застряли в Китае 7 декабря. 10-го с острова Хайнань в Челябинск прибыл первый после инцидента рейс "ИрАэро". В Россию вернулось 363 туриста.