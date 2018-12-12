Власти уточнили число погибших и пострадавших при стрельбе в Страсбурге

В результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге погибло два человека и пострадало 12. Об этом говорится в сообщении префекта региона Гранд-Эст.

При этом уточняется, что шесть человек получили тяжёлые ранения. Часть города всё ещё оцеплена, движение автобусов и трамваев приостановлено. Жителей призывают не выходить и дома и оставаться в укрытии.

Стрелок всё ещё не задержан, несмотря на проведённую спецоперацию на площади Бройль в историческом центре города. По данным СМИ, семь лет назад подозреваемого приговорили к двум годам тюрьмы за вооружённое нападение, он также был занесён в список подозреваемых в терроризме. Утром во вторник, 11 декабря, полицейский наряд приехал к нему домой, чтобы задержать его, однако подозреваемого не было на месте.