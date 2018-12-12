BFM TV: Стрелок из Страсбурга скрылся на угнанном такси

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге угнал такси, чтобы скрыться с места происшествия, сообщает телеканал BFM TV. Водитель автомобиля сообщил полиции, что нападавший был ранен в перестрелке с правоохранителями.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге погибло четыре человека и пострадало 10. Стрелок всё ещё на свободе, несмотря на проведённую спецоперацию в историческом центре города.