BFM TV: Стрелок из Страсбурга скрылся на угнанном такси

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BFM TV: Стрелок из Страсбурга скрылся на угнанном такси

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Фото: © flickr.com/Automobile Italia

Подозреваемый в стрельбе в Страсбурге угнал такси, чтобы скрыться с места происшествия, сообщает телеканал BFM TV. Водитель автомобиля сообщил полиции, что нападавший был ранен в перестрелке с правоохранителями.

Напомним, по последним данным, в результате стрельбы около рождественской ярмарки в Страсбурге погибло четыре человека и пострадало 10. Стрелок всё ещё на свободе, несмотря на проведённую спецоперацию в историческом центре города.

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