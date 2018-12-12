Экс-спикер Рады собрался баллотироваться в президенты Украины

Бывший спикер Верховной рады глава Социалистической партии Александра Мороза Александр Мороз объявил о своём намерении баллотироваться в президенты Украины.

— Съезд (Социалистической партии Александра Мороза. — Прим. Лайфа) будет 12-го числа, 13-го я готов дать ответ на этот вопрос (об участии в президентских выборах. — Прим. Лайфа). Я настроен изменить систему власти, потому что это ключевой вопрос сегодня в Украине. Я обращусь к людям. Если поддержат, то пойду, — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Основной задачей Мороза будет создание левоцентристской единой европейской платформы, что поможет "возродить социальную функцию государства и бизнеса", а также создать условия для граждан, чтобы те могли отстаивать свои права.

Александр Мороз возглавлял Верховную раду в 1994–1998 и 2006–2007 годах. Кроме того, он несколько раз баллотировался в президенты: в 1994 и 1999 годах он занял третье место, а также выставлял свою кандидатуру на выборы 2004 и 2010 годов.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Социологи предрекают победу Юлии Тимошенко. Действующий лидер страны Пётр Порошенко в опросах занимает третье место.