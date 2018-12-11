Нет шансов. Социологи предрекли Порошенко крах на выборах президента Украины

Желающих отдать голос за Петра Порошенко почти в два раза меньше, чем тех, кто проголосует за Юлию Тимошенко.

Киевский международный институт социологии (КМИС) опросил украинцев и выяснил, что при возможности голосовать немедленно за Петра Порошенко отдадут голоса только 6,5% избирателей. В опросе Петра Порошенко обходят Юлия Тимошенко с результатом в 11,9% и Владимир Зеленский с результатом в 8,2%.

Если убрать из опроса мнения неопределившихся кандидатов, то доли распределяются следующим образом: 21,2% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 14,6% — за Владимира Зеленского, 11,6% — за Петра Порошенко.

Именно эти показатели ближе к возможным результатам выборов, уверены в институте социологии. Украинские президентские выборы должны состояться 31 марта 2019 года. Оппозиция действующей власти полагает, что введением военного положения в некоторых регионах Порошенко хочет перенести выборы главы государства.

Пётр Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты занимает третью строчку с весны этого года.