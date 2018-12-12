Даже еду. Эксперты выяснили, что россияне предпочитают покупать онлайн

В уходящем году половина жителей России покупала товары повседневного спроса через Интернет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Специалисты изучили данные 40 тысяч респондентов в 220 городах России при помощи скан-панели, которая отражает покупательское и потребительское поведение.

По данным холдинга, в этом году сам онлайн-рынок товаров повседневного спроса вырос на 32,2% относительно прошлого года. Причём катализатором этого процесса стали продукты питания. В частности, фреш-категорий, которые покупались через Интернет в 51,2% случаев. Вторыми по популярности в списке онлайн-заказов стали непродовольственные товары — 31,2%, на третьем месте одежда — 13,2%.

В компании отмечают, что этот рост продаж связан, скорее, не с повышением клиентоориентированности онлайн-сервисов, а с общим развитием мобильной коммерции. Так, почти 50% россиян совершают покупки через смартфоны, а если говорить о доставке еды на дом, то 81% заказов поступает через мобильные приложения.

Однако не всегда покупки через Интернет могут принести радость новому обладателю, как это случилось с девушкой из Эдинбурга, которая вместо "пикантного белья" получила по почте наряд "посмешища".