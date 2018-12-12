Власти Канады прокомментировали задержание в Китае своего экс-дипломата

Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что уже беседовал с представителями КНР на эту тему.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны серьёзно относятся к задержанию экс-дипломата Майкла Корвига в Китае.

— Мы осведомлены о ситуации с задержанием канадского гражданина в Китае. Мы очень серьёзно к этому относимся, — сказал он журналистам, при этом не назвав имя задержанного.

Он добавил, что канадская сторона уже обсудила эту ситуацию с представителями Китая, а семье задержанного уже оказывается необходимая консульская помощь.

Во вторник, 11 декабря, СМИ сообщили о задержании бывшего канадского дипломата Майкла Корвига. В чём он подозревается — неизвестно. Ранее в Канаде была задержана финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу.