Организаторы спектакля рассказали, почему Гайдулян назвал зрителей быдлом

По словам представителя компании, во время постановки порядка десяти человек разговаривали, смеялись и ходили туда-сюда по залу.

Зрители спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" в Петропавловске-Камчатском, которых актёр Андрей Гайдулян раскритиковал за "свинское поведение", действительно вели себя невоспитанно. За звезду сериалов "Универ" и "СашаТаня" заступился представитель компании-организатора спектакля.

— Несколько групп людей — в общей сложности человек 10 — разговаривали, смеялись, ходили туда-сюда по залу. Я считаю, что они мешали и актёрам, и другим зрителям. Это невоспитанность, такое поведение недопустимо! — цитирует его РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, артист "просто не сдержался". Он уточнил, что зрители, вызвавшие гнев Гайдуляна, не были пьяны.

Напомним, после спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви" звезда "Универа" обратился к залу и назвал зрителей отвратительной аудиторией, отметив, что кричать из зала во время реплики — "свинство". На попавших в Сеть кадрах видно, что актёра перебивают, комментируя каждую реплику. Отмечалось, что во время антракта несколько зрителей "перебрали шампанского в буфете".