Из банды Басаева. Задержан ещё один участник нападения на псковских десантников

Шамиля Казбулатова подозревают в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных.

В Ставропольском крае задержан ещё один участник нападения на десантников 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в 2000 году. Члена банды Басаева поймали сотрудники СК РФ при взаимодействии с ФСБ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

— В ходе расследования 11 декабря во взаимодействии с УФСБ России по Ставропольскому краю был задержан член банды Басаева — Шамиль Казбулатов, — сообщила Петренко.

Его подозревают в вооружённом мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военных. Следствие намерено ходатайствовать об аресте Казбулатова.

Как уже сообщал Лайф, 29 ноября были задержаны ещё двое участников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Нападение на десантников 29 февраля 2000 года совершила банда под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба. Боевики атаковали с трёх сторон в районе села Улус-Керт. Десантники уничтожили около 700 боевиков.