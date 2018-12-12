Путин: Созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем

Лидер страны отмечает, что основной закон выдержал проверку временем и создал условия для стабильного развития страны.

Президент РФ Владимир Путин в День Конституции отметил, что принятие основного закона стало ключевым и поворотным событием в новейшей истории нашей страны и жизни россиян. Как поясняет лидер страны, народ России сделал твёрдый и решительный выбор в пользу демократии и строительства федеративного государства.

— Прошедшая четверть века убедительно доказала, что Конституция выдержала проверку временем, создала условия для стабильного развития страны, формирования важнейших государственных, общественных институтов, реализации открытой внешней политики и защиты нацинтересов, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Глава государства пояснил, что благодаря Конституции удалось обеспечить суверенитет и целостность России, а также сохранить мир и согласие. Кроме того, опираясь на принципы основного закона получилось провести коренные преобразования в важных сферах.

— Подчеркну, демократический, созидательный потенциал Конституции поистине неисчерпаем. И нам ещё многое предстоит сделать, чтобы в полной мере воплотить в жизнь её нормы и ценности, — поясняет российский лидер.

Сегодня действующей Конституции исполняется 25 лет. Ряд экспертов предлагал сделать 12 декабря выходным.