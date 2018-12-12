Признаки фекалий и говяжий жир. В российском сливочном масле нашли много лишнего

В результате экспертизы продукции 37 брендов только шесть прошли все проверки. Два признаны опасными из-за бактерий кишечной палочки.

Проект "Росконтроль" проверил в этом году 37 брендов сливочного масла по 46 показателям качества и безопасности. Только 6 товаров признаны качественными, 14 товаров оказались с замечаниями и 17 продуктов попали в чёрный список.

В 6 образцов сливочного масла, успешно прошедших экспертизу по всем показателям, входят бренды "Вкуснотеево", "Радость вкуса", "Брест-Литовск", "Экомилк", Valuiki и "Белорусское". Они соответствуют заявленным в маркировке свойствам.

Говяжий жир

В других образцах эксперты обнаружили замену молочного жира на растительный или даже говяжий. Так, в масле "Родная кухня", "Солнечная долина", "Лав продукт", "Молоко плюс", "Посейдон сервис" специалисты выявили присутствие растительных жиров, а в "Домике в деревне" — говяжьего. Эти жиры гораздо дешевле молочного, особенно говяжий. Но он может спровоцировать болезни органов кровообращения.

Существенные замечания ко вкусу, запаху и консистенции масла возникли у 31 образца из 36. 12 брендов сливочного масла вообще включили в чёрный список. Это сливочное масло "Молоко плюс", "Киржачский молочный завод", "Ровеньки", "Родная кухня", "Солнечная долина", "Число му", "Посейдон сервис", "Выбор хозяйки", "Балтком", "Сернурский сырзавод", "Искренне ваш", "Крестьянские узоры".

Признаки фекалий

С этой точки зрения требований безопасности проверку не прошли 2 бренда: "То самое масло" и "Кубанский молочник". В них обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) — признак фекального загрязнения, что может спровоцировать у потребителя такой продукции кишечную инфекцию или пищевое отравление.

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