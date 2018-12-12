По словам Яны Егорян, она не смогла бы "десять лет каждый божий день" объяснять одно и то же.

Двухкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян заявила, что никогда не сможет стать детским тренером из-за специфики работы с юными спортсменами. Об своём отношении к этому вопросу она рассказала в ходе интервью для "Матч ТВ".

— Я безумно люблю детей. Огромное количество времени провожу с ними. Но как бы это ужасно не звучало, дети — тупые. В хорошем смысле этого слова, — сказала Егорян, добавив , что юным спортсменам сложно следовать точным инструкциям тренера.

Смотря же на то, как тренеры "десять лет каждый божий день" объясняют одно и то же, чемпионка понимает, что ей такое было бы не под силу.

— Я просто не смогу. Я сойду с ума, не смогу наорать на ребёнка, — призналась она.

Отметим, недавно своими неоднозначными высказываниями в адрес молодого поколения прославилась свердловская чиновница Ольга Глацких, являющаяся олимпийской чемпионкой 2004 года по художественной гимнастике. Она заявила, что государство молодёжи "в принципе ничего не должно" и не просило родителей рожать своих детей. Как писал Лайф, департамент, главой которого была Глацких, ликвидировали.