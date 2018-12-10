В Свердловской области ликвидировали департамент, главой которого была Глацких

Решение принято для повышения эффективности работы госорганов. Войдёт ли чиновница в состав нового министерства, пока не известно.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ликвидировал департамент молодёжной политики как самостоятельное ведомство, который возглавляла Ольга Глацких, прославившаяся после своего высказывания о том, что государство молодым людям ничего не должно. На месте департамента теперь создано новое министерство образования и молодёжной политики региона.

— Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодёжной политики региона нового исполнительного органа государственной власти — Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области, — сообщили в департаменте информационной политики региона.

Отмечается, что такое решение принято для повышения эффективности работы государственных органов. Будет ли Ольга Глацких состоять в этом министерстве, не указывается.

Куйвашев, чьи слова приводит департамент, отметил, что в Свердловской области сейчас идёт оптимизация исполнительных органов власти. В частности, она предусматривает создание современных управленческих структур, сокращение численности госслужащих и одновременно с этим повышение их квалификации и ответственности.

В начале ноября Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно, и призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. Чиновницу отстранили от должности, а позже деятельностью её департамента заинтересовались уральские следователи. Поводом стала публикация в СМИ о том, что бюджетные деньги, выделенные на одарённых детей Урала, осваивались в элитном отеле.