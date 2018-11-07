СК проверяет данные о растрате 130 млн рублей скандальной уральской чиновницей

Поводом стала публикация в СМИ о том, что бюджетные деньги, выделенные на одарённых детей Урала, осваивались в элитном отеле.

Уральские следователи проверяют данные о нецелевом расходовании средств директором Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольгой Глацких. Речь идёт о той самой чиновнице, которая ранее оказалась в центре скандала, заявив детям, что государство им "ничего не должно".

— В рамках проверочных мероприятий, проведение которых поручено отделу по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области, будет устанавливаться правомерность и эффективность использования бюджетных средств, выделявшихся на реализацию программ, ответственным исполнителем по которым являлся Департамент молодёжной политики Свердловской области, — сообщает пресс-служба СК.

Поводом для проверки послужила публикация местного издания о том, что одна из структур, возглавляемых Ольгой Глацких, получила более 130 млн рублей на развивающие курсы для одарённых подростков. Однако, по данным портала URA.ru, обучение почему-то проходило не в детских лагерях или, скажем, на открытом воздухе, а в бизнес-отеле "Панорама", аффилированном с одним из депутатов заксобрания региона.

Впрочем, следователям предстоит проверить данные и о том, что в этом отеле бизнес-класса периодически проходят и другие мероприятия департамента госпожи Глацких.

— В частности, в нём в 2017 году были проведены четыре совещания с представителями муниципалитетов и семинар по взаимодействию с рабочей молодёжью, —говорится в сообщении СК.

Напомним, что Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно. Чиновница призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. Ранее её уже отстранили от должности.