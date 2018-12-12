Контроль за платежами россиян в Интернете могут усилить

Сервисы типа "Яндекс. Кассы" планируется сделать частью платёжной системы и наделить обязанностями по обеспечению антиотмывочного законодательства.

В российское законодательство планируется ввести понятие платёжного агрегатора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внесённые в Госдуму поправки к закону "О национальной платёжной системе". Речь идёт о таких сервисах, как "Яндекс. Касса", Robokassa, Payture, и других. В настоящее время они обеспечивают платежи россиян свыше чем на 80 тысячах торговых площадок. Власти хотят, чтобы обязанностью таких агрегаторов стала идентификация сайтов для предотвращения нелегальных переводов в пользу, например, казино.

Контролировать платёжные агрегаторы предполагается через банки и другие кредитные организации. Они будут держать на контроле соблюдение законодательства о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма.

А ранее Лайф рассказывал, что, по статистике, россияне предпочитают покупать онлайн. На первом месте оказалась еда (в 51,2% случаев). Вторыми по популярности в списке онлайн-заказов стали непродовольственные товары — 31,2%, на третьем месте одежда — 13,2%. Кроме того, выяснилось, что почти 50% россиян совершают покупки через смартфоны, а если говорить о доставке еды на дом, то 81% заказов поступает через мобильные приложения.