В Кремле рассказали об ответе Путина на просьбу освободить Сенцова

По словам Дмитрия Пескова, глава государства неоднократно озвучивал свою позицию по данному вопросу.

Президент РФ Владимир Путин на просьбу освободить осуждённого за терроризм украинского режиссёра Олега Сенцова подчеркнул правовой аспект этого дела. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Он именно обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию озвучивал, — сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в ходе закрытой части заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) российский режиссёр Александр Сокуров обратился к Владимиру Путину с просьбой об освобождении украинского коллеги Олега Сенцова.