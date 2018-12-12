В Роскомнадзоре пригрозили Google "самой жёсткой мерой"

Роскомнадзор пригрозил компании Google блокировкой в России. Как пояснил замглавы ведомства Вадим Субботин, это станет "самой жёсткой мерой" для поисковика за несоблюдение российских законов.

— Если штрафные санкции не возымеют действие на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России, — приводит слова Субботина ТАСС.

При этом он пояснил, что действующее законодательство не предусматривает такое наказание для нарушителей. Субботин напомнил, что пока Google оштрафована на 500 тысяч рублей, в следующий раз его могут наказать на 700 тысяч. Напомним, компания отказалась подключиться к реестру запрещённых сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.