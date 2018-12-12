На Урале пьяный водитель отправил инспектора ГИБДД в колонию

Сотрудник ДПС хотел получить 40 тысяч рублей за то, чтобы не оформлять протокол о нарушении.

В Екатеринбурге инспектор ДПС остановил автомобиль BMW X3, в котором находился пьяный водитель, и потребовал у него 40 тысяч рублей для того, чтобы не составлять протокол о нарушении. Об этом сообщает прокуратура региона. Договорившись о встрече для передачи денег, водитель заявил на полицейского, и тот был пойман с поличным.

— Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие), — сообщается на сайте прокуратуры региона.

Суд назначил виновнику 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пока приговор не вступил в силу.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что инспектор был уволен с позором из системы МВД. Задержали его сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

— За неэффективную работу по воспитанию личного состава в плане антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности привлечены восемь непосредственных руководителей осуждённого, — добавил Горелых.

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