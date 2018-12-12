Мальчик не зря хочет в Тамбов. Составлен рейтинг самых чистых регионов России

Экологи из организации "Зелёный патруль" назвали регионы с самой благополучной экологической обстановкой, сравнив сразу несколько показателей. Как полгода назад и ранее Тамбовская область, Алтайский край и Республика Алтай занимают три первых места в рейтинге.

Также в десятке оказались Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области. На восьмом месте рейтинга разместилась Москва, за ней — Республика Коми и Санкт-Петербург. В предыдущем рейтинге столица не попала в топ-10 экологически благоприятных регионов.

— Москва вновь вернулась в топ-10 лучших регионов, ранее она покинула её из-за жалоб жителей Восточного округа столицы на загрязнение атмосферного воздуха сероводородом. Экспертами было установлено, что источники запаха находятся за пределами Москвы, а концентрации сероводорода не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК) в 2−3 раза. Это... неприятно для обоняния, но ущерба здоровью не наносит... Для состояния воздуха рабочей зоны на предприятиях безопасной считается концентрация в 1250 раз большая, чем для воздуха жилой зоны, — объяснил позицию столицы Андрей Нагибин, председатель правления "Зелёного патруля", член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ.

В конце "осеннего" списка экологичных регионов оказались: Якутия, Красноярский край, Брянская, Оренбургская области, Бурятия, Нижегородская область, Московская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Ранее Лайф приводил слова врача-диетолога Маргариты Королёвой, которая рассказала о том, что плохая экология — одна из причин, которая ведёт к набору россиянами лишних килограммов.