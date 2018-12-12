Бросившую россиян в Китае "Жемчужную реку" исключили из реестра туроператоров

Из Единого федерального реестра туроператоров исключили два юридических лица, работавших на рынке под брендом "Жемчужная река". Об этом сообщает Ростуризм.

— Исключить из Единого федерального реестра туроператоров сведения о следующих туроператорах, осуществляющих туроператорскую деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река", — говорится в приказе главы Ростуризма.

Следственный комитет расследует уголовное дело против турфирмы, из-за которой россияне не могут вылететь из Китая. Речь идёт о фирме Travel Designers, которая представляет в России международную туристическую компанию "Жемчужная река".