Путин назвал Конституцию РФ вершиной российской правовой системы

Глава государства отметил, что это не закостенелый документ, а живой развивающийся организм.

Президент РФ Владимир Путин назвал Конституцию РФ вершиной правовой системы России. Об этом он сказал, выступая в Кремле на приёме по случаю 25-летия Основного закона страны.

— Конституция, все её статьи — это вершина российской правовой системы, одновременно фундамент её развития, — сказал президент.

Он добавил, что текст Конституции РФ не содержит пустых деклараций, её положения действующие. Вместе с тем это не закостенелый документ, а живой развивающийся организм.

— Вы знаете, как стремительно меняется мир. Идти в ногу со временем, не изменяя себе, нам помогает конституция, — сказал президент.

Ранее Путин также отмечал, что созидательный потенциал конституции поистине неисчерпаем.