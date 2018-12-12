Вставай – не хочу. Парковка в Москве будет бесплатной с Нового года до Рождества

С 31 декабря 2018 года по 8 января 2019-го парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

— Без оплаты можно будет припарковаться в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правила платной парковки. В государственные праздничные дни, как и прежде, оставлять машину бесплатно можно будет на любой уличной парковке, которая входит в зону парковочного пространства столицы, — сообщили в АМПП.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве изменятся правила парковки. Минимальная стоимость стоянки в центре города составит 80 рублей, максимальная — 380. При этом ещё и время оплаты парковки сократится с 15 до 5 минут.