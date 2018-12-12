"Жёлтые жилеты" назвали теракт в Страсбурге инсценировкой

По мнению участников движения, французские власти попытались закончить волну протестов.

Активисты движения "Жёлтые жилеты" считают, что теракт в Страсбурге, в результате которого погибли три человека и были ранены 13, был инсценировкой властей. Об этом пишет Alsace.

— Как, по-вашему, парень, который хочет совершить нападение, будет дожидаться 8 вечера, когда на улице осталось три человека? — заявил Максим Николь, администратор одного из самых крупных пабликов движения "Жёлтые жилеты" в "Фейсбуке".

"Dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans la rue le soir à 20h00"...#Strasbourg : l'indispensable analyse du #GiletJaune Maxime Nicolle ⤵️ pic.twitter.com/3qf8d9qlN5 — Conspiracy Watch (@conspiration) 11 декабря 2018 г.

Другой активист также призвал "не впечатляться сфабрикованной спецслужбами" атакой. По его предположению, людей мог убить некий представитель власти, чтобы отвлечь внимание общества от намеченного на 15 декабря пятого "раунда" протестов.

Сторонники "теории заговора" привели в качестве доказательства скриншот сообщения об атаке в "твиттере" местной префектуры, дата которого предшествует действительному времени нападения. "Жёлтые жилеты" сошлись во мнении, что французские власти с помощью инсценировки попытались закончить волну протестов.

Госсекретарь МВД республики Лоран Нуньес назвал реакцию активистов недостойной.

Напомним, 11 декабря на рождественской ярмарке в Страсбурге неизвестный открыл огонь. В результате погибли три человека и ещё 13 пострадали. Подозреваемый — 29-летний местный житель. Мэр Страсбурга Ролан Рис заявил, что произошедшее является терактом.