Первый рейс "ИрАэро" с туристами "Жемчужной реки" вылетел в Россию

Состоялся первый рейс авиакомпании "ИрАэро" с клиентами туроператора "Жемчужная река", которые застряли в Китае из-за долгов фирмы перед перевозчиком. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте "ИрАэро".

— У почти 1500 туристов "Жемчужной реки" отдых в Китае заканчивается с 12 по 15 декабря. Это туристы из Уфы, Челябинска, Самары, Хабаровска и Санкт-Петербурга. Авиакомпания "ИрАэро" перевезёт этих пассажиров вовремя за свой счёт, — говорится в тексте сообщения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей авиакомпании, первый рейс вылетел из китайского Хайкоу в Уфу. Однако сколько пассажиров находится на борту, не сообщается.

Как ранее писал Лайф, авиакомпания "ИрАэро" прекратила полёты между островом Хайнань и Россией из-за долгов туроператора. Из-за этого на родину не смогли вылететь 1,5 тысячи россиян.