"Нагрянула полиция". Биатлонистов РФ в Австрии обвинили в употреблении допинга

Австрийская полиция предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене нескольким российским биатлонистам, тренерам, врачам и массажистам. Об этом в "Инстаграме" сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции! Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты — и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции, — написал Губерниев, приложив список попавших в поле зрения полиции.

В перечне оказались олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин, бронзовый призёр ОИ-2014 Евгений Гараничев, бронзовый призёр ЧМ-2017 Александр Логинов.