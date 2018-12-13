Одно из последних писем Цоя жене продадут на аукционе

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Одно из последних писем Цоя жене продадут на аукционе

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Фото © litfund.ru

В четверг, 13 декабря, аукционный дом "Литфонд" планирует выставить на продажу ещё несколько личных вещей лидера группы "Кино" Виктора Цоя, среди которых оригинал-макет обложки дебютного альбома группы.

По оценкам экспертов, ожидаемая стоимость первого альбома группы, который предназначался для тиражирования на "бобинных" магнитофонах, составляет 280–300 тысяч рублей.

<p>Фото: © litfund.ru</p>

Кроме того, на торги выставят одно из последних писем музыканта жене Марьяне, которое было написано в июне 1990 года. Его оценили в 1,5 миллиона рублей. Будет выставлена и фотография Цоя на студенческий билет — за 50 тысяч рублей.

<p>Фото: © litfund.ru</p>

Также будет продана мини-коллекция из самых редких фотографий музыканта из личного архива его друга и сборник фотографий, посвящённых Виктору Цою, издательства "Внешторгиздат", датированный 1990 годом.

<p>Фото: © litfund.ru</p>

Ранее на этом же аукционе продали другие личные вещи музыканта. Так, в ноябре 2018 года с молотка ушли регистрационный номер и доверенность на автомобиль, на котором разбился Цой. А вот оценённая в один миллион рублей анкета музыканта на вступление в рок-клуб так и не нашла своего покупателя.

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