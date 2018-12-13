СМИ: Создание ракеты для облёта Луны может обойтись в 1,5 трлн рублей

Программа по созданию сверхтяжёлой ракеты и беспилотному облёту Луны предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли. По их данным, "Роскосмос" должен подготовить проект программы к середине января.

— Речь о программе на 2020–2030 годы с прописанными суммами. Рассматриваются разные варианты сверхтяжёлого носителя, с разной стоимостью. В среднем на программу требуется где-то 1,5 трлн рублей, — заявили собеседники агентства, уточнив, что речь идёт о разработке ракеты, создании опытного образца и проведении одного беспилотного запуска в облёт Луны.

При этом создание космического аппарата или корабля, который будет запускаться, профинансируется по другой программе. Пилотируемый облёт Луны также потребует выделения дополнительного финансирования.

Как ранее писал Лайф, "Роскосмос" работает над созданием новой госпрограммы по освоению Луны. Изначально планировалось, что она будет посвящена созданию сверхтяжёлой ракеты, однако позже решили, что в её рамках решат и другие задачи.

Также сообщалось, что на период с 2025 по 2035 год намечены первые пилотируемые полёты на поверхность Луны и создание первых элементов посещаемой базы.