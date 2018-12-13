Пентагон назвал новую военную операцию Турции в Сирии неприемлемой

По мнению Анкары, на северо-востоке Сирии сосредоточены силы запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана.

Пентагон считает неприемлемым проведение военных операций на северо-востоке Сирии, поскольку в том регионе находятся американские военные. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Шон Робертсон.

— Односторонние военные операции на северо-востоке Сирии, проводимые любой стороной, особенно если американские военнослужащие могут присутствовать в этом районе или поблизости, вызывают серьёзную озабоченность. Мы бы сочли подобные действия неприемлемыми, — приводит его слова агентство Reuters.

О проведении военной операции на северо-востоке Сирии объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, она должна будет начаться в ближайшие дни. Главным противником называются курдские вооружённые отряды Сирийских демократических сил, которые Анкара считает ответвлением от Рабочей партии Курдистана, запрещённой в республике.