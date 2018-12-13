Посольство РФ выясняет наличие россиян среди жертв крушения поезда в Турции

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Посольство РФ выясняет наличие россиян среди жертв крушения поезда в Турции

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Местные СМИ сообщают о многочисленных раненых, точное число на данный момент неизвестно.

Посольство РФ в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших и погибших при крушении поезда в Анкаре россияне. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе дипмиссии Ирину Касимову.

Ранее стало известно, что скоростной поезд, следовавший из турецкой столицы Анкары в провинцию Конья, врезался в путепровод. В результате крушения два вагона опрокинулись. Погибли люди, сообщается о многочисленных раненых. Точное число пока неизвестно.

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