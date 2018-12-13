Губернатор Анкары назвал число погибших при столкновении поездов

При столкновении двух поездов в Турции погибло четыре человека, ещё 43 пострадали. Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Шахин.

В заявлении Минтранса страны отмечается, что маневровый локомотив не должен был находиться на пути, где оказался в момент столкновения с ним скоростного поезда.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasından ilk kareler... pic.twitter.com/2NXOJGpfgd — Fanatik Plus (@fanatik_plus) 13 декабря 2018 г.

Как ранее писал Лайф, в Турции столкнулись два поезда. Скоростной поезд, следовавший из турецкой столицы в провинцию Конья, столкнулся с маневровым локомотивом.