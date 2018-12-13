Губернатор Анкары назвал число погибших при столкновении поездов

Читайте также

Губернатор Анкары назвал число погибших при столкновении поездов

2721

При столкновении двух поездов в Турции погибло четыре человека, ещё 43 пострадали. Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Шахин.

В заявлении Минтранса страны отмечается, что маневровый локомотив не должен был находиться на пути, где оказался в момент столкновения с ним скоростного поезда.

Как ранее писал Лайф, в Турции столкнулись два поезда. Скоростной поезд, следовавший из турецкой столицы в провинцию Конья, столкнулся с маневровым локомотивом.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×