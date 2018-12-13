Резали "ножницами". Роскосмос показал, как члены МКС добирались к дыре в "Союзе"

Сообщается, что Олег Кононенко и Сергей Прокопьев пробыли за бортом космической станции почти восемь часов.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно выполнили операцию по выходу в открытый космос, обследовав внешнюю поверхность МКС и проведя необходимые работы, связанные с обнаружением отверстия в "Союзе МС-09" . Как сообщается в микроблоге "Роскосмоса" в "Твиттере", космонавты были за бортом почти восемь часов, причём там у них не было страховочных поручней и возможности надёжно закрепиться.

— Беспрецедентный выход в космос завершён, — говорится в сообщении. — Невесомость невесомостью, но масса всё равно остаётся. Человек вместе со скафандром весит порядка двухсот килограммов.

#ВКД45а: космонавты Роскосмоса Олег Кононенко и Сергей Прокопьев успешно выполнили операцию по выходу в открытый космос. Они обследовали внешнюю поверхность Международной космической станции и корабля #СоюзМС09 pic.twitter.com/85esKABopD — РОСКОСМОС (@roscosmos) 13 декабря 2018 г.

Напомним, 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09". Как писал Лайф, ранее стало известно, что космонавты Кононенко и Прокопьев приступили к вскрытию обшивки "Союза". Отмечается, что на работу МКС, а также возвращение космонавтов на Землю ситуация не повлияет.