"Лицом вниз!" ФСБ показала, как нагрянула к финансистам ИГИЛ

Следственный комитет РФ обнародовал оперативное видео операции, которую ФСБ и СК провели в нескольких регионах России для задержания радикальных исламистов, пересылавших деньги на финансирование террористов.

Ранее сообщалось, что преступники действовали в Москве, Московской области, Ингушетии, Дагестане и Чечне. Как видно на этих кадрах, у них изъяли много банковских карт, телефонов, SIM-карт и различных финансовых документов.

По данным следствия, за несколько лет экстремисты перечислили зарубежным террористам более 38 миллионов рублей.