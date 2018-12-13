Захарова заявила, что Киев готовит стремительное наступление в Донбассе

По данным МИД РФ, его цель — занять территорию Приазовья и выход на границу с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины готовят вооружённую провокацию в Донбассе, которую могут устроить уже в ближайшие дни. Киев намерен воспользоваться введённым в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения.

Цель же этого — "организовать стремительное наступление на мариупольском направлении", чтобы занять территорию Приазовья и выход на границу с Россией, которые сейчас находятся по контролем Донецкой Народной Республики.

Захарова заявила, что Киев намерен задействовать с этой целью войсковую группировку, сформированную в Донбассе .

Ранее глава ДНР Денис Пушилин также сообщал о поступающей информации по поводу подготовки армии Украины к масштабному наступлению.

Также сообщалось, что Украина увеличит военный бюджет в 2019 году почти на 20 процентов.