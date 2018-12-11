Украина увеличит военный бюджет в 2019 году почти на 20 процентов

В то же время глава украинского Минобороны Степан Полторак утверждает, что даже новой суммы недостаточно для покрытия всех нужд ВСУ.

Украинские власти запланировали почти 20-процентное увеличение военного бюджета своей страны в 2019 году. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на закон о государственном бюджете страны, вступающий в силу 1 января. Общая сумма обновлённого бюджета ВСУ составит 102,5 миллиарда гривен.

Согласно опубликованным данным, на обеспечение деятельности ВСУ (подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение и т. д.) предусмотрена сумма в 80 423 354,7 тысячи гривен. На закупку, модернизацию и ремонт оружия, военной техники, средств и оборудования — 16 952 379,1 тысячи гривен.

Отметим, что в текущем году военные расходы Украины составили пять процентов от уровня ВВП страны. По словам президента страны Петра Порошенко, все средства пошли исключительно в войска и на оборону. Однако ранее экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко рассказал о бедственной ситуации, которая сложилась в украинской армии. В частности, по словам Гриценко, служащие покупают запчасти к машинам и расходные материалы за свой счёт, растёт уровень коррупции. Всё это привело к тому, что несколько тысяч офицеров уже уволились из рядов ВСУ.

Напомним, как сообщал Лайф, президент Украины Пётр Порошенко объявил в стране масштабные сборы резервистов.