Задушил. В Подмосковье отчима арестовали за убийство годовалого пасынка

Накануне произошедшего из квартиры, где жил ребёнок, доносились шум, детский плач и крики.

После сообщений об убийстве годовалого ребёнка в подмосковном Пушкино арестован 22-летний отчим мальчика. Как сообщили в областном отделении СК России, по предварительным данным, молодой человек нанёс малышу не менее трёх ударов в область головы и тела. После этого ребёнку был ограничен доступ кислорода.

Тело ребёнка было обнаружено 11 декабря в одной из квартир города. Как ранее сообщал Лайф, соседи рассказали, что накануне произошедшего из квартиры, в которой проживал мальчик, доносились шум, детский плач и крики.

Семья характеризуется отрицательно. Маму ребёнка уже опросили. Расследование дела продолжается.