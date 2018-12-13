В Благовещенске главврача больницы уволили за перевязку скотчем

Как выясняется теперь, "дефицитный" лейкопластырь всё-таки был на складах медучреждения, но по какой причине медперсонал решил прибегнуть к подручным материалам — неизвестно.

Главврач горбольницы Благовещенска, где пенсионерку после операции перевязали скотчем из-за нехватки лейкопластыря, уволен с занимаемой должности. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он пояснил, что медучреждение уже давно считается проблемным и ситуация со скотчем стала лишь поводом для кадровых решений.

— Самое интересное, по предварительной информации, необходимые принадлежности для качественной перевязки были в больнице. По моей информации, мы сейчас её перепроверяем, на складах были необходимые принадлежности. Почему они не были применены — это вопрос второй, — рассказал губернатор. — Этот случай редкий, уникальный, по крайней мере, до меня впервые такая информация дошла.

Как писал ранее Лайф, в горбольнице Благовещенска пенсионерку после удаления желчного пузыря перевязали скотчем, поскольку в хирургическом отделении закончился лейкопластырь. Областной Минздрав в переписке с местными СМИ признал дефицит пластыря. Согласно ответу министерства, в общей сложности в больнице есть 333 пластыря, но в самом хирургическом отделении — ни одного.