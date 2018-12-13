Кадыров назвал своё важнейшее достижение на посту главы Чечни

В республике больше нет блок-постов повсюду, военных в больницах, школах и других социальных объектах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его главное достижение на посту руководителя республики — это обеспечение должного уровня безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".

— Главное достижение, в первую очередь для населения, — это безопасность, — сказал Кадыров.

Он отметил, что прежде в Чечне были похищения людей, блок-посты повсюду, военные в больницах и школах.

— Мы убрали ненужные блок-посты, полностью освободили социальные объекты, плюс восстановили всё, — сказал глава региона.

Кадыров отметил, что сейчас республика развивается не только благодаря дотациям из Москвы, но и через инвестиции.

Ранее Кадыров заявлял, что величие России в единстве её народов.