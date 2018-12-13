Путин рассказал молодёжи, кто может стать президентом

Чаще ими становятся люди с экономическим или юридическим образованием, но, в принципе, может любой.

Президент РФ Владимир Путин полагает, что стать главой государства может представитель любой профессии, но это должен быть человек, который сможет посвятить этому всю свою жизнь.

— Президентом может быть человек с любой профессией ,— сказал Владимир Путин сегодня на форуме "Проектория".

Он отметил, что, как правило, руководителями государства становятся люди с юридическим или экономическим образованием, которые "погружены в социум и законы, во взаимодействие людей между собой".

— Но, повторяю, в принципе, человек любой профессии может быть и главой государства, и правительства, — добавил Путин.

Также глава государства сегодня рассказал, какую профессию он бы выбрал сейчас.