"Был человек своеобразный". Путин спародировал Бориса Ельцина

Президент РФ Владимир Путин сегодня, выступая на форуме "Проектория", спародировал первого лидера Российской Федерации Бориса Ельцина.
Владимир Путин рассказывал участникам форума о том, как Ельцин предложил ему возглавить правительство.
— Когда первый президент России Борис Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать идти на выборы президента, вы согласны?" — я сказал: "Нет".
Владимир Путин здесь отметил, что Борис Ельцин "был своеобразным человеком" и, пытаясь его спародировать, сказал: "Почему это?"
— Я ответил, что не готов, хотя я уже был большой мальчик, — сказал Путин.
После этого он пожелал участникам форума побыстрее определиться с тем, чем они хотят заниматься в жизни, чтобы скорее добиться успеха.
На этом же форуме сегодня Владимир Путин призвал молодёжь идти в бизнес не ради "заколачивания бабок".
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