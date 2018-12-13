Путин направил Кириенко и Голикову с подарками в хоспис под Ярославлем

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Путин направил Кириенко и Голикову с подарками в хоспис под Ярославлем

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин сегодня из-за нелётной погоды не смог посетить хоспис в селе Поречье-Рыбное в Ярославской области. Об этом он сообщил на встрече с учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер.

Глава государства хотел посмотреть, в каких условиях находятся пациенты, узнать, какая нужна помощь.

Вместо главы государства учреждение посетят первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Кириенко, они передадут пациентам подарки от российского лидера.

Напомним, сегодня Владимир Путин принял участие в молодёжном форуме "Проектория" в Ярославской области. Среди прочего он рассказал участникам встречи, кто может стать президентом.

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