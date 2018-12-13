Холод, Гагарин и Воркута. Студенты-иностранцы назвали свои ассоциации с Россией

Учащиеся вузов внесли в этот список чемпионат мира по футболу 2018 года, президента РФ Владимира Путина, а также несколько слов из русского быта.

Ключевые слова, ассоциирующиеся с Россией у иностранных студентов Приволжского медицинского университета (ПМУ) в Нижнем Новгороде, — "холод", "Путин" и "Гагарин", информирует пресс-служба вуза.

Тунисцы Амиру Гуират и Бен Фадхел Яссина, учащиеся в ПМУ, на фестивале национальных культур в Нижнем Новгороде представили результаты исследования об ассоциациях иностранцев со словом "Россия". В опросе участвовали 180 студентов с первого по третий курс университета.

— Первокурсники связывают представления о России и русской культуре, во-первых, со снегом и холодной погодой, во-вторых, с президентом Владимиром Путиным и первым космонавтом Юрием Гагариным, в-третьих, с ЧМ по футболу 2018 года, — уточняется в сообщении.

На втором курсе студенты немного расширяют представления о России: учащиеся называют новые слова, такие как Кремль, матрёшка, балет, лыжи, самовар, ёлка, снеговик. Кроме Путина и Гагарина, студенты также называют писателей Пушкина и Горького, политиков Горбачёва и Ленина.

— Студентка из Зимбабве сказала о деревянной ложке, коромысле, лаптях и валенках. Анголец назвал солёные огурцы, которые он первый раз попробовал в оливье на Новый год у своего русского друга Ивана. Индианка ассоциирует Россию с шубой и шапкой-ушанкой, — добавили исследователи.

Третьекурсники к ключевым словам отнесли блины, балет, пельмени, ярмарку, Рождество, День Победы и русский танец "барыня". Они знают не только Москву, Петербург и Нижний Новгород, но и Сочи, Казань, Волгоград, Владивосток, Сибирь, Сахалинскую область, Мурманск, Магадан, Воркуту и остров Кижи. Малайзийский студент восхитился русскими учёными Павловым, Сеченовым и Менделеевым.

— У студентки из Туниса Россия вызывает ассоциации с медведем — символом Олимпиады 1980 года в Москве. Третьекурсники слушают Егора Крида, Тимати, Веру Брежневу. Первое, что приходит на ум танзанскому студенту, — русский мультфильм "Маша и медведь", а также самогон, — добавляется в сообщении.