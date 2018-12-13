Болтон назвал встречу Путина и Трампа сейчас невозможной

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Болтон назвал встречу Путина и Трампа сейчас невозможной

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Джон Болтон. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Соединённые Штаты требуют, чтобы Россия освободила украинских моряков, задержанных за нарушение границы.

В Вашингтоне считают, что при нынешних обстоятельствах личная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа невозможна. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

— Не вижу в обозримом будущем обстоятельств, при которых такая встреча могла бы иметь место, пока корабли и экипажи не освобождены, — сказал он, имея в виду украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за нарушение границы.

Напомним, ранее на это обстоятельство сослался и сам Дональд Трамп, отменив встречу с Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Главы двух государств там лишь обменялись приветствием.

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