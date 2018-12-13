Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нанести вред США

Ранее американские СМИ сообщали, что она согласилась "сдать" следствию двух "соучастников".

Россиянка Мария Бутина признала своё участие в сговоре, целью которого было нарушение закона США об иноагентах. Об этом, как сообщает ТАСС, стало известно в суде столичного округа Колумбия, где заслушивается дело Бутиной.

Бутина сама на заседании подтвердила, что признаёт себя виновной по этому пункту обвинения. Она согласилась заключить сделку со следствием, отказавшись от судебного процесса.

Ранее телекомпания CNN раскрыла, кого согласилась "сдать" следствию Бутина. Это политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон и бывший российский сенатор Александр Торшин.

Напомним, в МИД РФ сегодня назвали средневековой инквизицией условия, в которых содержат Бутину в США.