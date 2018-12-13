Сбербанк на фоне заявлений о новом названии купил себе другой домен

Ранее Герман Греф отмечал, что под новым брендом может быть представлена на рынке вся его группа компаний.

Сбербанк приобрёл интернет-домен sber.ru для развития деятельности своей экосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

— Домен будет использоваться для развития деятельности банка и экосистемы, — отметили там.

В Сбербанке добавили, что компания покупает и регистрирует домены, которые нужны для развития бизнеса банка и группы в целом.

Напомним, ранее глава Сбербанка сообщил, что крупнейшая финансовая организация страны рассматривает возможность смены названия. Затем он уточнил, что речь идёт не о самом банке, а о группе компаний, которую он создал, об экосистеме.

Греф пояснял, что замечания по поводу многоплановости деятельности Сбербанка появились у ЦБ РФ.