Сбербанк на фоне заявлений о новом названии купил себе другой домен

Сбербанк приобрёл интернет-домен sber.ru для развития деятельности своей экосистемы. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.
— Домен будет использоваться для развития деятельности банка и экосистемы, — отметили там.
В Сбербанке добавили, что компания покупает и регистрирует домены, которые нужны для развития бизнеса банка и группы в целом.
Напомним, ранее глава Сбербанка сообщил, что крупнейшая финансовая организация страны рассматривает возможность смены названия. Затем он уточнил, что речь идёт не о самом банке, а о группе компаний, которую он создал, об экосистеме.
Греф пояснял, что замечания по поводу многоплановости деятельности Сбербанка появились у ЦБ РФ.
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