"Я не говорил". Греф заверил, что Сбербанк не сменит название

Он пояснил, что из-за претензий ЦБ новое название нужно всей экосистеме из сотен предприятий банка.

Сбербанк не планируется переименовывать. Об этом заявил глава финансовой организации Герман Греф, отметив, что был неправильно понят: речь шла об экосистеме компании, а не о самом банке.

— Я не говорил, что Сбербанк меняет название. Я сказал, что мы задумываемся над тем, как будет называться наша экосистема, — сказал Греф.

Греф напомнил, что Сбербанк уже не просто банк — и это вызывает озабоченность со стороны Центробанка по поводу регулирования его деятельности.

— У нас сотни разных сервисов, сотни предприятий, которые входят в нашу экосистему, и очевидно, что название "Сбербанк" им не вполне подходит. Поэтому мы на эту тему сейчас активно размышляем, — добавил Греф.

Сегодня Греф пожаловался на убытки из-за программы "Спасибо от Сбербанка".