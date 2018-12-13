Греф пожаловался на убытки из-за программы "Спасибо" от Сбербанка

Речь идёт о программе лояльности, которая предполагает накопление баллов и их обмен на скидки, бонусы и реальные деньги.

Бонусная программа "Спасибо" приносит Сбербанку большой убыток. Об этом в ходе корпоративной прямой линии рассказал президент Сбербанка Герман Греф.

— Программа "Спасибо" для нас генерит большой убыток. Больше 25 млрд рублей по ней мы заплатим, — посетовал он.

В то же время, по словам Грефа, компания не планирует переходить на систему кешбэка. Это достаточно сложная задача, требующая соответствующих маркетинговых механизмов, которые позволяют девальвировать одни вещи в пользу других, пояснил он.

— Кешбэк — неправильно для банка нашего имиджа и нашего размера, — подытожил Греф.

А ранее в Сбербанке рассказали, что финансовая организация вскоре может сменить название, так как оно больше не отражает суть её работы. В какую сумму акционерам может вылиться ребрендинг, Лайф разбирался здесь.