Ужасный запах от новых парт и стульев отравил учащихся украинской школы

В Николаевской области Украины в Новоодесской СШ №1 в начальном классе установили новые стулья и столы, после чего у детей появились признаки интоксикации. Об этом сообщают украинские СМИ.
— Дети начали терять сознание прямо несколько, и вечером детей начало тошнить, начались симптомы интоксикации, — рассказывает отец ученика первого класса Новоодесской СШ № 1 Виталий Ипатенко.
Такой мебелью оснастили все школы района, тем не менее, там запаха нет. А столы и стулья имеют всю необходимую сертификацию.
— Все школы Новоодесского района получили парты этого производителя, — рассказал руководитель районного управления образования Валерий Багнюк.
Мебель была куплена путем госзакупок. В то, что парты отвратительно пахнут, чиновники не верили, пока сами не зашли в класс. Проветривание класса не помогло, поэтому в школе решили убрать новую мебель и поставить старую.
Ранее в сибирской школе новые биотуалеты заперли от учеников.
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