Большинство стран ЕС против антироссийских санкций из-за керченского инцидента

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на черновую версию коммюнике саммита в Брюсселе, также сообщало об отсутствии подобных планов.

Большинство стран ЕС не поддерживает введение новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщил европейский источник на полях саммита в Брюсселе.

— ... было бы контрпродуктивно переходить на уровень новых санкций из-за ситуации вокруг Керченского пролива, — заявил источник.

При этом на саммите ЕС в Брюсселе всё же были продлены действующие с 2014 года ограничительные меры в отношении России.